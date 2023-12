Ancona, incidente serale sulla Flaminia: tre macchine coinvolte e quattro feriti. Il 118 interviene per due malori

ANCONA Fortunatamente solo un grande spavento. E' il bilancio dell'incidente che ieri sera (16 dicembre) ha coinvolto ad Ancona, sulla Flaminia, tre veicoli con quattro feriti tutti portati a Torrette in condizioni non gravi. Non è stato, tuttavia, l'unico intervento da parte della Croce Gialla e del 118 impegnata anche a dirimere un altro paio di malori.

Il dettaglio

I sanitari si sono recati, sempre ieri sera, sia al viale della Vittoria sia in piazza Cavour per soccorrere rispettivamente una donna (fuori da un ristorante) che un 60enne già affetto da altri problemi di salute.