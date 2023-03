ANCONA - Scontro poco fa fra 3 auto sulla Flaminia, sotto la pioggia: una Bmw, una Toyota e una Kia. Due auto incidentate sulla corsia in direzione Ancona, l’altra su quella in direzione Falconara. Non ci sarebbero feriti ma disagi per il traffico. Sul posto la polizia che ha istituito il senso unico alternato.