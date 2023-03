CHIARAVALLE - Francesca Candelaresi è scossa. La giovane chiaravallese ieri notte ha subito il furto della sua Fiat 500 nera. «Con mio figlio siamo molto abbattuti – dice – perché l’auto era dentro al recinto della nostra casa in via fratelli Cairoli, nella zona del parco Primo Maggio. Mia madre è disabile e l’auto, che è l’unica di nostra proprietà, ci serve soprattutto per accompagnare lei nei vari punti della città e per le cure mediche».

Il furto è stato commesso in piena notte in una zona residenziale dove abitano molte famiglie chiaravallesi. «Ho lasciato la 500 dentro al recinto ma i ladri hanno aperto il cancello ed hanno rubato la macchina mentre dormivamo e nessuno si è accorto di nulla. Abbiamo denunciato il furto e spero che qualcuno abbia visto qualcosa e possa testimoniare in modo che possiamo ritrovare la nostra macchina».

Sull’episodio è intervenuto anche il circolo di Fratelli d’Italia di Chiaravalle. «Un’amministrazione che brilla per immobilismo e non sa garantire sicurezza ai suoi cittadini. L’auto rubata dentro le mura della propria abitazione è l’espressione di un fenomeno delinquenziale che conferma come a Chiaravalle le famiglie non possano dormire sonni tranquilli».