Scoppia l'incendio in casa: ragazza di 20 anni ustionata, distrutta la cucina nuova

ANCONA - Scoppia l'incendio in casa, paura oggi in via Martiri della Resistenza ad Ancona. L'allarme è scattato introno alle 13.30 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri ed i soccorritori della Croce gialla. In un appartamento, infatti, si era scatenato un incendio dove una ragazza 20enne stava provando ad utilizzare una cucina appena installata. Le fiamme l'hanno ustionata ad una mano, ma la ragazza ha rifiutato il ricovero in ospedale; la cucina nuova, invece, è andata completamente distrutta.