ANCONA - Era in aria dall’indomani della sconfitta alle amministrative di maggio scorso. Che non avrebbe compiuto l’intero quinquennio tra i banchi del consiglio comunale, in opposizione, lo si sapeva. Ma ieri mattina Ida Simonella ha fugato ogni dubbio. «Mi dimetto e lo formalizzerò a breve al presidente del consiglio comunale» ha annunciato la delfina dell’ex sindaca Valeria Mancinelli con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Gli impegni crescenti mi impediscono di svolgere adeguatamente il ruolo di consigliere» motiva. Simonella torna a pieno regime alla vita precedente. Quella di consulente strategica «per imprese ed organizzazioni in particolare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture». Ad avvalersi delle sue “skills” sarà Frittelli Maritime Group di Alberto Rossi, che l’ha ingaggiata in qualità di esperta per i bandi europei.

Il tesoretto

Un ruolo che ha saputo svolgere anche da assessore: i 60 milioni intercettati dal Pnrr sono buona parte opera sua. Tesoretto lasciato in eredità alla giunta Silvetti con la raccomandazione espressa poche ore dopo la disfatta elettorale: «Prenditene cura» aveva detto al sindaco. Da quel momento Simonella ha svolto il ruolo di consigliera d’opposizione pressando la maggioranza sui temi a lei più vicini: porto, bilancio, Pnrr. Nove mesi dall’altra parte della barricata, pur sempre in prima linea. Che fosse un incarico a breve termine lo sospettavano tutti. Anche se lei stessa ha sempre rispedito al mittente qualsiasi congettura. Ora, però, che sul suo futuro professionale, anzi ormai presente, è intervenuto un incarico di peso, la consigliera (ex assessora) ha preso una decisione tranchant. «Un momento doloroso - ha aggiunto -, perché per 10 anni ho servito questa città». Un cordone ombelicale che non viene reciso. La consulenza esterna a Fmg la terrà comunque legata ad Ancona e al porto. Ma anche in questo caso, guardando Palazzo del popolo da un’altra posizione.

Gli equilibri

In politica nessuno se ne va mai del tutto. Questa è una regola aurea. Ma Simonella ora preferisce «marcare una linea netta» afferma. «Nessuna intenzione di ruoli politici (poi nella vita....mai dire mai) - aggiunge -, ma mica uno muore come impegno civico». Per il momento la sfera politica è del tutto in stand by. Impossibile dire per quanto tempo. Intanto Simonella libera un posto tra i banchi della minoranza in consiglio comunale. Inevitabilmente la sua casella mancante comporterà un riassetto degli equilibri di coalizione. Si possono aprire nuovi scenari.