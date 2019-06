Hacker a scuola truccano voti e presenze, 54 studenti e genitori rischiano il processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Trentaquattro ex studenti-hacker dell’istituto Savoia-Benincasa potrebbero finire a processo, insieme a 20 genitori (gli indagati sono assistiti da 22 avvocati diversi) con l’accusa di pirateria informatica e manomissione di atti pubblici. Ai 54 indagati il pm Daniele Paci ha notificato la chiusura delle indagini preliminari: potranno inviare una memoria o essere sentiti per convincere la procura a non chiedere il rinvio a giudizio. Sono accusati di aver truccato ripetutamente il registro di classe: con un colpo di bianchetto digitale correggevano entrate in ritardo, uscite anticipate e assenze ingiustificate.