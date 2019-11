Ancona: giovane trovato con lo spinello, in casa aveva altra marijuana

ANCONA - Una domenica difficile. Verso le 18.30 di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, impegnati nel controllo del quartiere di Collemarino, in via Volta, notavano un giovane che, alla vista della Polizia, cambiava repentinamente direzione. Subito fermato, gli agenti procedevano al controllo del ragazzo trovandolo in possesso di un grosso spinello artigianale composto prevalentemente da marijuana. Presso la sua abitazione i poliziotti rinvenivano all'interno di un cofanetto, una decina di grammi della stessa sostanza stupefacente che veniva sequestrata. Al 28enne anconetano, gli agenti contestavano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 del D.P.R. 309/90, sequestrando la sostanza stupefacente rinvenuta.

