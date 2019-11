Pesaro, parco dello spaccio, i poliziotti trovano la marijuana nei cespugli e scoprono una cliente 50enne

PESARO - Ancora un ritrovamento di droga al parco Miralfiore. Un'area sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine ma non dalle telecamere perché gli allacci sono stati fatti ma mancano ancora i collegamenti per i 6 occhi elettronici che dovrebbero sorvegliare il parco. L'altra sera i poliziotti della Questura di Pesaro con l'unità cinofila hanno perquisito e controllato quella che è una delle zone più sensibili della città dal punto di vista del degrado dei bivacchi e dello spaccio.

Gli agenti si sono imbattuti in una signora di 50 anni che era andata al Miralfiore molto probabilmente per acquistare della marijuana visto che addosso le sono stati trovati circa 4 grammi, motivo per cui è stata segnalata alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Dunque non solo giovani stranieri pizzicati con lo stupefacente ma anche una donna di mezza età pesarese. Sempre nel medesimo controllo i poliziotti assieme al cane Tar hanno anche individuato un involucro sotto un cespuglio. All'interno c'erano circa 11 grammi di marijuana pronta per lo spaccio.

