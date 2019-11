Ancona, tradito dall'odore mentre passeggia: in casa gli trovano una mini serra per coltivare marijuana

ANCONA - Tradito dall'odore. Il coltivatore di marijuana si portava impregnato negli abiti l’aroma delle piantine che faceva germogliare e crescere nel suo appartamento di via Cialdini. Probabilmente aveva lavorato nella sua serra abusiva per la coltivazione della cannabis fino a poco prima di uscire e così quando i poliziotti, nella serata di ieri l’hanno fermato dalle parti di via XXIX Settembre l’anconetano di 31anni si presentava molto allegro e soprattutto profumato.

Così gli agenti delle Volanti l’hanno perquisito, trovandogli addosso pochi grammi di marijuana e quando hanno esteso il controllo all’abitazione del giovane, che aveva già precedenti per spaccio, hanno scoperto che non si trattava di un semplice consumatore. Nell’appartamento c’era l’occorrente per coltivare piante di cannabis. In un ripostiglio erano nascoste bottiglie di concime liquido e fertilizzante, mentre in camera da letto era stata allestita una mini-serra con tanto di lampade e altro materiale per la coltivazione. Sono stati sequestrati anche bilancini elettronici e circa venti di grammi della sostanza già essiccata. Il giovane è stato indagato a piede libero per il reato di coltivazione di sostanza stupefacenti.

