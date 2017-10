Giovane ferito in giardino era caduto da una finestra amnesia per la botta in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il giovane è caduto da una finestra, ha battuto la testa e ha avuto un’amnesia. È la ricostruzione fatta dai sanitari di un infortunio domestico accaduto a un 29enne che è stato trovato ferito a terra e sulle prime non riusciva a spiegare cosa fosse successo perché aveva la mente annebbiata dalla botta. L’allarme è scattato alle 16 alla Panoramica. La centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. C’era un ragazzo di 29 anni a terra ferito nel giardino. Il giovane aveva un vuoto di memoria, diceva ai soccorritori di ricordare che era in casa e poi si è ritrovato a terra dolorante. Una volta stabilizzate le condizioni di salute grazie alla presenza sul posto del personale dell’automedica, è scattato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni non sembravano gravi.