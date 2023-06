È un writer caduto da un muretto il giovane di 25 anni trovato a terra in un lago di sangue in via Montebello

ANCONA - Sarebbe un writer, il ragazzo di 25 anni trovato in un lago di sangue in via Montebello. Un writer caduto accidentalmente da un muretto alto tre metri su cui probabilmente stava effettuando un sopralluogo: i passanti lo hanno visto per terra svenuto e hanno subito dato l'allarme. Il giovane, residente in città, è stato trasportato dalla Croce gialla in codice rosso avanzato - quindi in condizioni critiche - all'ospedale di Torrette.

Sull'episodio sta indagando la Polizia che dovrà ricostruire l'accaduto e soprattutto capire come mai il 25enne sia potuto cadere dal muretto provocandosi una ferita così grave alla testa.