Trovato disteso a terra, paura per un operaio colto da malore

ANCONA - Lo hanno trovato a terra questa mattina intorno alle 11,30 in via Marconi poco distante dalla vecchia sede delle Poste e in un primo momento si era anche pensato ad un investimento poi la raccolta degli elementi e una maggiore chiarezza sull'accaduto: l'operaio 45 anni è stato trovato disteso a terra a causa di un malore. Sul posto per i soccorsi la Croce Gialla e l'automedica con l'uomo che è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.