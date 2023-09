Gimbo si confessa a “Verissimo”: il rapporto con il padre, la depressione e le donne della sua vita

ANCONA - Gimbo d'oro sorride, si emoziona, muove la poltrona avanti e indietro mentre nello studio scorrono le immagini della sua straordinaria vittoria ai Mondiali. Trema, quasi, nel ripercorrere il momento più buio della sua vita da atleta, quando nel 2016 ha visto sfumare le Olimpiadi per un infortunio al Diamond League di Montecarlo. Parla a cuore aperto, del rapporto con suo padre e con le donne della sua vita, mamma Sabrina e la moglie Chiara.

Tamberi e il difficile rapporto con il padre

GianMarco Tamberi è stato ospite oggi pomeriggio a “Verissimo” la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Nella puntata l'atleta marchigiano - oro nel salto in alto - ha ripercorso le tappe della sua vita, parlando anche del suo rapporto con il padre allenatore: «Fin da piccolo non ho avuto con lui un buon rapporto - ha detto - camuffato poi dalla rapporto allenatore - atleta. Ma soffrivo e forse soffriva anche lui, quindi ho deciso che era tempo di uscire dalla mia comfort zone e trovare una nuova guida».

Poi l'oro alle Olimpiadi di Tokyo: «Sono uscito da cinque anni di una sorta di depressione, anni infernali. Quell'infortunio mi ha cambiato la vita, sono passato dalle stelle al baratro. Per fortuna c'era Chiara che non mi ha mai abbandonato un secondo». Chiara Bontemi, la donna che ha sposato il primo settembre del 2022, con cui condivide la vita da quasi 14 anni. «Eravamo adolescenti, non ci siamo più lasciati». Hanno festeggiato un anno dalle nozze in Svizzera, con un aperitivo sul lago: «Solamente io e lei, perché noi ci bastiamo».

Chiara e mamma Sabrina, le due donne di Gimbo

Chiara entra in studio in total black, con un sorriso smagliante e racconta di come - fin dal primo momento - ha deciso di seguire Gimbo ovunque «per fargli avere ovunque un po' di casa e farlo concentrare meglio sui suoi obiettivi».

Poi un video della mamma Sabrina, che ricorda Gian Marco da bambino: «Da piccolo ne ha combinate di tutti i colori - ha raccontato - aveva l'abbonamento al pronto soccorso ed era diventato amico di tutti i medici e degli infermieri. Oggi è un uomo che sa quello che vuole e come ottenerlo».

Il futuro? Le Olimpiadi e una bambina

Nel futuro prossimo ci solo le Olimpiadi di Parigi, poi la coppia Tamberi-Bontempi penserà ad allargare la famiglia: «Desideriamo molto una bambina», confessa Chiara. E Silvia Toffanin chiosa: «Attenzione, queste poltrone sono prolifiche, ecco perché in tutti questi anni non le ho mai cambiate». Gimbo sorride, ma lui è già proiettato al prossimo successo.