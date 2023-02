Vagava nella galleria in evidente stato confusionale: sfiorata la tragedia

ANCONA - Chi lo ha visto si è subito preoccupato ed ha chiesto subito i soccorsi. Come sempre tempestivo l'intervento della Croce Gialla che questa mattina intorno alle 5,30 ha raggiunto la galleria del Risorgimento, dove all'interno stava vagando un uomo di 70 anni in evidente stato confusionale. Una volta messo al sicuro, l'uomo è stato subito dopo trasportato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.