Il furto è un disastro, preso il ladro d'auto: due complici scappano dopo aver sbagliato manovra

ANCONA - Tentano di rubare un’auto, ma il colpo sfuma perché i malfattori non riescono a fare manovra. Quando arrivano i carabinieri e il proprietario della vettura, due ladri riescono a scappare, uno viene fermato e denunciato.

È quanto accaduto martedì sera, attorno alle 23.30, in via Astagno. Del gruppo di malviventi è stato bloccato e identificato un 23enne originario del Senegal, senza fissa dimora ma gravitante nel quartiere degli Archi. Oltre alla denuncia per tentato furto in concorso non è scampato alla multa da 400 euro per aver violato la normativa anti Covid. Il blitz è stato tentato dal terzetto perché l’auto – un’Alfa Romeo 147 – è stata trovata aperta, con le chiavi inserite nel quadro. Il proprietario, un tunisino di 40 anni che abita in via Astagno, non l’aveva chiusa perché impegnato a caricare il bagagliaio con alcune valigie. In pratica, martedì sera, stava facendo la spola auto/casa perché prossimo alla partenza. In un momento in cui il nordafricano era salito nell’appartamento per prendere le ultime borse, si sono avvicinati all’Alfa i tre ladri. Vedendo le chiavi inserite nel quadro, devono aver pensato a un colpo ghiotto e, sulla carta, facilissimo. Peccato che l’uomo che si è messo alla guida non ha dato prova di saper utilizzare il veicolo e fare manovra per uscire da via Astagno, strada stretta e in pendenza. È riuscito a fare solo un cinquantina di metri, sbattendo la vettura contro le auto in sosta e i muretti della strada. Per il frastuono, il tunisino si è affacciato dalla finestra e ha visto il tentato furto in diretta. Ha chiamato immediatamente i carabinieri ed è sceso in strada. Come i ladruncoli hanno visto le divise e il nordafricano, si sono dati alla fuga. Hanno fatto perdere le tracce l’uomo che stava al volante e il passeggero sul sedile posteriore. Il senegalese, seduto davanti, è stato fermato e denunciato. La 147 ha riportato ammaccature alla carrozzeria.

