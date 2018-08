Furti in casa e tentativi â€‹di truffa: l'intera via finisce nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ferragosto di fuoco in via Pasubio dove nel giro di pochi giorni si sono registrati tre furti in appartamento, un tentativo di raggiro non andato a buon fine. Oltre al tentativo di entrare all’interno di un’abitazione al primo piano, blitz sventato dal fatto che una donna all’improvviso si è affacciata da un balcone mettendo in fuga i malintenzionati.La scia dei furti in casa ha preso il via nei pressi dell’incrocio tra via Pasubio e via Panoramica dove i ladri hanno preso di mira un appartamento posto in un complesso delle ex case popolari. Una volta all’interno dell’abitazione i malviventi sono riusciti ad arraffare dei monili in oro e del contante custodito in un cassetto. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari una volta rientrati. I ladri hanno anche tentato di entrare all’interno di una seconda abitazione, sempre al piano terra, nei pressi dell’incrocio tra via Pasubio e via Marotta.