Ancona, un furgone si ribalta e finisce fuori strada: intervengono i pompieri. Paura per il conducente

ANCONA- Attimi di paura oggi pomeriggio - 14 dicembre - in via Fellonica ad Osimo per il ribaltamento di un furgone. A causare il tutto il cedimento di un muro di contenimento della strada.

L'intervento

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Osimo, supportato dal personale anconetano con l'autogru, che ha provveduto a sollevare il furgone riposizionandolo sulle ruote. Il conducente è fuori pericolo.