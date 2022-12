Schianto frontale sulla provinciale, muore sul colpo giovane donna di 32 anni, grave la mamma

ARSIERO - Tragico e violento schianto nella tarda serata di ieri ad Arsiero. In un terribile scontro frontale ha perso la vita, sul colpo, una giovane trentaduenne. Poco prima delle 22 di martedì 13 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti al km 47 della sp 350 ad Arsiero per un incidente semi frontale tra due auto: deceduta una donna di 32 anni, ferita la mamma. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, mentre la conducente della Citroen C3 veniva stabilizzata dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale a Vicenza.

La Citroen dopo il violento impatto è finita nel fosso a lato strada. La figlia viaggiava dal lato passeggeri e non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi: la 32enne è deceduta sul colpo come accertato dal personale medico del Suem. Illeso il conducente del suv Mercedes. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.

La madre, che era alla guida, è stata ricoverata molto grave all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Rilievi a cura dei carabinieri di Schio. Probabilmente il ghiaccio sulla sede stradale ha contribuito allo schianto letale. Terribile lo scenario che si è presentato ai soccorritori, come si vede nelle foto: il muso della Mercedes distrutto, la piccola C3 nel fossato con le vittime bloccate tra le lamiere contorte. Per la trentaduenne si è visto subito che non c'era più nulla da fare.