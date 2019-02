Samuele, 12 anni si accascia e muore mentre gioca a calcio con gli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Tragedia nel Vicentino: stava giocando a pallone con gli amici quando si è accasciato a terra nel campo della parrocchia di Arsiero., 12 anni, ècosì davanti ai compagni di squadra, sul posto sono poi arrivati i Carabinieri.Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino, durante la partita, avrebbe detto agli amici di non sentirsi bene. Poi avrebbe cominciato a barcollare, per accasciarsi senza vita. La piccola vittima abitava in paese.La sindaca del paese, Tiziana Occhino, è scoppiata a piangere quando ha appreso la notizia.