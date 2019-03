Si accascia davanti a figlia e moglie mentre lavora nel bosco

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Nel primo pomeriggio di oggi in Val di Riofreddo, non lontano dalle case di contrada Busati, unimpegnato nei lavori ditipici di fine inverno si è improvvisamente accasciato,. L’allarme al 118 è stato lanciato alle 14 dalla moglie e dalla figlia che si trovavano in sua compagnia. È intervenuta all’interno del bosco una squadra delche ha imbarellato l’anziano e trasportato, per circa 400 metri, fino alla strada dove è stato affidato ai sanitari del Suem. Entrato all’ospedale di Santorso il pensionato è stato sottoposto ai controlli clinici del caso.