Fratelli novantenni fanno una passeggiata: uno scivola e l'altro per evitare la caduta gli piomba addosso e volano entrambi a terra

ANCONA - La passeggiata stavolta finisce con un'amara sorpresa. Due fratelli di 90 anni hanno deciso di uscire nel tardo pomeriggio di oggi ma mentre camminavano lungo via Bramante uno dei due è inciampato in una buca e mentre stava per volare a terra il fratello ha provato a fermarlo senza riuscirci cadendogli sopra. Immediati i soccorsi: sul posto l'automedica e la Croce Gialla con i due anziani portati al pronto di soccorso di Torrette, le loro condizioni comunque non sono gravi.

Ultimo aggiornamento: 20:22

