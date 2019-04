La fidanzata fugge dall'amica e lui prende a pugni il padrone di casa

di Stefano Rispoli

ANCONA - «Scusate, ho bevuto molto. Ho mal di testa» è l’unica giustificazione che ha saputo dare in questura, dove è stato trattenuto fino al mattino dopo la sua folle notte di eccessi. I poliziotti l’hanno dovuto rincorrere in strada per acciuffarlo e riportarlo alla ragione. Era completamente fuori di sé. Aveva quasi sfondato a calci la porta di casa di un’amica e colpito con un pugno in pieno volto il suo compagno, finito all’ospedale con il setto nasale rotto e una prognosi di 30 giorni. Tutto perché nel loro appartamento si era rifugiata la fidanzata del 25enne jesino, decisa a lasciarlo dopo l’ennesimo litigio.