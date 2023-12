ANCONA Tutto pronto in piazza Cavour. Tre show in un’unica serata. L’area allestita è attrezzata per accogliere 10mila spettatori durante la notte di Capodanno nel cuore della città. Più varie aree cuscinetto individuate all’esterno del perimetro della piazza opportunamente delimitata da transenne per questioni di sicurezza.

Dunque ritorna la tradizione del veglione ai piedi del conte Camillo Benso, una consuetudine interrotta dalla precedente amministrazione. Infatti l’ultimo brindisi nella piazza al centro del boulevard da mare a mare risale al 2010 (allora il sindaco era Gramillano) e sul palco si esibì Simone Cristicchi. Ora, dopo 13 anni, si riparte da lì. Dopo il test superato brillantemente durante la scorsa Notte Bianca. Il cartellone dell’ultima notte del 2023 prevede il concerto degli Ex-Otago (21,45), lo show di Max Giusti (23) e a seguire il dance party con i dj Davide Domenella e Claudio Ricotti affiancati dalla vocalist Veronica Key.

La partecipazione

Le aspettative sono alte, soprattutto quelle dell’amministrazione comunale. In particolare dell’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio. «Abbiamo ricevuto la garanzia, da parte delle associazioni di categoria, che molte attività di somministrazione e ristorazione resteranno aperte per dare un servizio a tutti coloro che vorranno partecipare alla serata» spiega Eliantonio. Ma non solo. Il Comune ha provveduto ad organizzare anche un punto ristoro street food in via Castelfidardo. «In modo che il pubblico degli Ex-Otago, visto che si esibiranno per primi, potranno cenare a due passi dalla location» precisa l’assessore. La band genovese, tra l’altro, è arrivata in città ieri sera. E sono stati visti da diverse persone passeggiare per le vie del centro e godersi un po’ dell’atmosfera natalizia tra i locali della movida di piazza del Papa. Dunque le premesse per la buona riuscita del Capodanno dorico ci sono tutte. Il menù della serata è stato composto per poter essere gustato da un pubblico trasversale, fatto di giovani e famiglie. Ma l’assessore Eliantonio, una volta archiviato l’evento di fine anno, è pronto a rivolgere lo sguardo al 2024.

I nuovi traguardi

«L’obiettivo principale è realizzare la maxi arena a cielo aperto al porto antico» fa sapere il titolare della delega ai Grandi eventi. «A gennaio ci incontreremo con l’autorità portuale per affrontare tutti gli aspetti - prosegue -, del resto gli organizzatori delle maggiori rassegne devono essere messi in grado di poter lavorare ai rispettivi cartelloni con diversi mesi di anticipo». Quindi non c’è tempo da perdere. Da domani si volta pagina e si comincerà a programmare l’anno che a tutti gli effetti evidenzierà l’impronta della nuova Giunta. Il primo ragionamento dovrà essere effettuato sui contenitori. Bene il porto antico per ospitare i maggiori eventi con artisti internazionali e di grande richiamo. Ma le altre rassegne da sempre presenti in città, e di minor richiamo, hanno bisogno di trovare una casa diversa, visto che la Mole Vanvitelliana sarà destinata principalmente alle mostre.

La prossima tappa

Ma nel calendario degli appuntamenti locali, il primo in ordine cronologico è il Carnevale. «Vorremmo dare una nuova veste a questo che ormai rappresenta un evento che fa parte del dna della città - sottolinea Eliantonio -. Il nostro intento è quello di far partecipare attivamente i quartieri della città. Portare il carnevale anche fuori dal centro secondo un’ottica di maggiore coinvolgimento delle zone periferiche. Magari una sfilata dei carri che rappresentino i vari quartieri. Vedremo».