ANCONA - Che tempo farà, nelle piazze marchigiane che si apprestano a festeggiare stanotte l’arrivo del nuovo anno e nelle località dove magari domani contiamo di fare una gita? Il quadro meteo sulla nostra regione si annuncia più che accettabile, visto che le previsioni indicano assenza o quasi di precipitazioni e temperature decisamente sopra le medie stagionali, con le massime che arrivano a sfiorare i 20 gradi e le minime solo raramente, e in poche località dell’entroterra, che si avvicinano allo zero.

Merito di «una vasta area anticiclonica estesa dall’Atlantico fino al Mediterraneo - spiega l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, che «continua a mantenere le perturbazioni al di sopra delle Alpi». Le giornate, almeno fino a martedì, «saranno caratterizzate da flussi occidentali che trasporteranno nubi medio-alte senza fenomeni significativi associati». C’è il rischio però, che durante la notte e al primo mattino si formino foschi e banchi di nebbia nelle vallate e a fondovalle delle zone interne.

Gli addensamenti

Per oggi, giornata di San Silvestro, le previsioni annunciano cielo inizialmente poco nuvoloso con graduale aumento delle nubi medio-alte nel corso del pomeriggio con maggiori addensamenti sui rilievi appenninici. Quanto alle precipitazioni solo dal tardo pomeriggio c’è la possibilità (non la certezza) di brevi ed isolati piovaschi sulle zone montane e sulla zone collinari settentrionali.

Per le temperature si prevedono minime in lieve diminuzione e massime stazionarie. Solo nelle stazioni di rilevazione montane si prevedono temperature sotto lo zero (-3°C a Monte Bove Sud e sul Monte Prata) mentre la città più fredda dovrebbe essere Ascoli (previsto 1 grado alle 5 del mattino). In diverse città - da Ancona a Pesaro, da Osimo a Jesi - nel primo pomeriggio di oggi sono annunciate temperature di 18°, più da scampagnata del Primo maggio che da San Silvestro.

Anche domani tempo asciutto e clima favorevole alle uscite. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte con temporanei addensamenti sui rilievi appenninici e c’è solo una possibilità di piogge isolate sulle zone montana in mattinata. Le temperature continueranno a essere sopra le medie del periodo, con minime in aumento e massime stazionarie. Anche nella giornata di martedì, che per molti coincide con il ritorno dalle vacanze, il tempo sarà buono, con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e transito di velature nel pomeriggio, senza previsioni di pioggia.

Il trend mensile

Un trend in linea con tutto il mese di dicembre, che secondo le analisi del centro Agrimeteo dell’agenzia Amap, che monitora l’andamento climatico nelle Marche, si chiuderà oggi con una temperatura media mensile di 8.9° C, quasi 3 in più rispetto alla media (6,1) dell’ultimo trentennio.