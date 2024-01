Ancona, entrano in casa per soccorrerlo e fanno la terribile scoperta: trovato il cadavere di un 71enne in decomposizione

ANCONA Una scoperta agghiacciante quella di oggi pomeriggio (5 gennaio) ad Ancona da parte di Vigili del Fuoco, Croce Gialla e Carabinieri. Intervenuti per un soccorso ad una persona, gli operatori una volta entrati nell’apparentamento di via Urbino - in zona Piano San Lazzaro - hanno trovato il cadavere di un uomo di 71 anni in avanzato stato di decomposizione.

La ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 71enne fosse morto da alcune settimane, addirittura mesi. A dare l'allarme il fratello con cui i contatti erano sporadici.