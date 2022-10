​Ancona, gira con la droga dentro l'automobile: sanzionato un 50enne

ANCONA- Gli agenti di Polizia, nella tarda serata di sabato 29 ottobre, hanno identificato e sanzionato un 50enne fermato all'interrno della sua autovettura lungo la Flaminia ad Ancona dalle parti di Marina Dorica.

Il ritrovamento

Controllata l'auto, gli agenti hanno trovato tre involucri di cocaina per un peso complessivo di 7,1 grammi che l'uomo ha dichiarato di possedere per uso personale. Per lui una sanzione e il ritiro della patente. Il giorno dopo, invece, un 20enne di origine ivoriana e un 23enne italiano sono stati segnalati per detenzione di hashish.