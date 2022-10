Sviene nella cisterna stordito dalle esalazioni: 53enne salvato in extremis, è gravissimo

SENIGALLIA - Gravissimo incidente a Senigallia, sull'Arceviese nei pressi del casello A14: un uomo di 53 anni ha perso i sensi dentro un'autocisterna, strodito dalle esalazioni: è stato salvato in extremis, ma versa in condizioni gravissime

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Senigallia per soccorrere una persona all’interno della botte di un’autocisterna vuota. La squadraha estratto l’uomo dal boccaporto affidandolo al personale del 118 intervenuto anche con l’eliambulanza. L'uomo è svenuto per le esalazioni ed è caduto nell'autocisterna: portato dall'eliambulanza a Torrette, intubato, in gravissime condizioni.