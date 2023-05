Il dramma della solitudine: uomo si lancia nel vuoto ad Ancona e muore

ANCONA - Il dramma della solitudine, un'altra pagina nera. Proprio questa mattina in zona Tavernelle un uomo di 90 anni si è lanciato nel vuoto. Dai primi elementi raccolti sembra che l'uomo abitasse da solo: immediata la richiesta di intervento con la Croce Gialla e l'automedica che si sono portate sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco ma per il novantenne non c'era più niente da fare.