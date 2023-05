Beve tanto e si mette a dormire in un'aiuola: per il soccorso devono intervenire pure i carabinieri

ANCONA - Stava domenndo nell'aiuola di piazza D'Armi nel lato relativo al parcheggio della Marina Militare: intervento per nulla semplice quello effettuato questa mattina dalla Croce Gialla per soccorrere un cittadino afgano che aveva esagerato com l'alcol. Situazione difficile che ha richiesto anche l'intervento di due pattuglie dei Carabinieri con l'uomo che poi è stato portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.