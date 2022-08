Piove e si attivano gli scolmatori: divieti di balneazione da Palombina a Torrette

ANCONA - Ormai è diventata quasi una prassi: dopo il maltempo ad Ancona arrrivano i divieti di balneazione con l'attivazione degli scolmatori. Il divieto è dovuto allo sversameento di acque fognarie miste in mare, per l'attivazione di 7 scolmatori dopo le piogge delle ultime ore. In particolare si sono attivati i primi 7, da Palombina al porticciolo di Torrette. Ed in questa zona è stato emanato il divieto di balneazione, che sarà valido fino alle prossime analisi, non prima di 48 ore.