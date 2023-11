ANCONA L’occhio attento dei cittadini come prima barriera contro vandali e sporcizia. È il contenuto dell’appello lanciato ieri dal comandante della Polizia locale, Massimo Ivano Caglioti. «Invitiamo i cittadini a segnalare le situazioni di degrado o di inciviltà alla nostra centrale operativa» ha detto il nuovo capo della municipale, annunciando l’arrivo delle pattuglie anti-degrado, come anticipato dal Corriere Adriatico. Basta comporre lo 071-2222222. Le squadre in borghese da ieri hanno cominciato a perlustrare il Piano e gli Archi a caccia di comportamenti oltraggiosi del decoro.

La formazione

«La squadra è composta da quattro elementi scelti dal comandante su base volontaria» spiega Giovanni Zinni, vicesindaco e assessore alla Sicurezza urbana. Gli agenti potranno muoversi, a seconda delle necessità, sia in coppie che in un’unica squadra. «Presteranno servizio sia in uniforme che in borghese» continua Zinni. La decisione verrà presa di volta in volta a seconda del tipo di attività che svolgeranno. «Se l’obiettivo è reprimere fenomeni di microcriminalità, allora si muoveranno in borghese. Nel caso in cui si volesse puntare sull’aspetto preventivo, allora utilizzeranno la divisa» dice il vicesindaco. Almeno in un primo momento saranno due i quartieri sorvegliati. «L’obiettivo sensibile è il Piano, in particolare la zona di corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno» annuncia. Particolare attenzione verrà prestata alla piccola piazza antistante il supermercato Coop, da tempo oggetto di numerose segnalazioni della cittadinanza per episodi di ubriachezza molesta e degrado. Ma i controlli saranno estesi anche al quartiere degli Archi, arrivando perfino in centro storico - via Marsala, piazza Roma, via Menicucci e le scuole Faiani. Almeno in questa prima fase, poi, le attività di presidio del territorio avverranno dalle ore 7 alle 22, nella stessa fascia oraria coperta dagli altri servizi della Polizia locale. «Questo fino a quando non ci sarà un accordo sindacale per il servizio notturno» dice Zinni. Un ruolo chiave lo giocheranno anche i cittadini, come si evince dall’appello del comandante Caglioti. Che il vicesindaco riprende e rilancia: «Quando gli agenti pattuglieranno in uniforme, qualunque cittadino potrà fermarli per scambiare delle informazioni. Allo stesso modo, chi vorrà potrà effettuare segnalazioni attraverso la centrale operativa della Polizia locale, aperta h24». Basterà a restituire un po’ di serenità agli abitanti del Piano? Su questo fronte era già intervenuto il Comune prorogando l’ordinanza anti-alcol in vigore tra il Piano e gli Archi.

I provvedimenti

Lo scorso 4 ottobre era stato il sindaco Silvetti a firmare il documento che vieta fino al prossimo 31 gennaio 2024 «di consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico». A qualsiasi ora del giorno e della notte, con un’unica eccezione prevista per i bar ed i dehor. Per gli irriducibili della bottiglia sono previste sanzioni salate, fino a 500 euro. Sempre in tema di ordinanze, ne sta per arrivare un’altra che andrà a colpire i vandali armati di bomboletta spray che stanno imbrattando muri e arredi in tutta Ancona. «Siamo in dirittura d’arrivo» anticipa Zinni. «Che si farà è già deciso, sicuramente ci arriveremo entro la fine di novembre» aggiunge. Sempre nei piani del Comune, oltre alla repressione delle bombolette più veloci del West, ci sono anche fondi per la pulizia dei palazzi pubblici e privati imbrattati dai writer. Un bel lifting che ci voleva proprio.