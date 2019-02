Distrugge distributore in retromarcia: camionista preso prima dell'imbarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Urta e danneggia un distributore, se ne va lasciandosi alle spalle migliaia di euro di danni, ma viene preso dalla Polizia al porto di Ancona prima che possa imbarcarsi per l’Albania.L’incidente era avvenuto lungo la E45 ad Acquasparta (Terni), dove con un’avventata retromarcia il camionista aveva causato danni per circa 10mila euro. Subito erano scattate le ricerche basate sulle insegne pubblicitarie del camion: la Polizia lo ha sorpreso, e denunciato, prima che potesse partire per l’Albania dal porto di Ancona.