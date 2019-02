Dimentica l'hashish nella camera d'albergo: denunciato turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Libera la camera di albergo, ma dimentica all’interno alcuni pezzi di hashish: denunciato un turista tedesco.I carabinieri hanno denunciato un cittadino tedesco di 24 anni, che ospite in una struttura ricettiva aveva dimenticato all’interno della propria stanza circa 6 grammi di hashish suddivisa in 4 pezzi. Il detentore – verosimilmente – di passaggio nella città dorica aveva già lasciato la struttura ricettiva prima dell’arrivo dei Carabinieri. Benché potrebbe essere ormai lontano per lui è comunque scattata la denuncia.