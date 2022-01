Si barrica nella camera d'albergo poi l'irruzione: donna di 50 anni in stato confusionale portata in ospedale

ANCONA - Avrebbe dovuto lasciare la camera di un albergo vicino alla stazione ferroviaria di Ancona in cui ha dormito ieri notte intorno alle 10 ma ogni invito si è rivelato inutile. Intorno alle 13 grazie anche all'intervento di una volante della Questura è stato possibile entrare: il personale della Croce Gialla - sul posto anche l'automedica - ha trovato la donna di 50 anni di nazionalità austriaca in stato confusionale e molto agitata. E' stato fatto un trattamento farmacologico sul posto quindi la donna è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

