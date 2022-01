Danneggia le auto, trancia i cavi e fugge con le autoradio: arrestato ladro seriale

ANCONA - Ruba autoradio danneegiando le auto, arrestato dalla Polizia un ladro seriale accusato di colpi sulle vetture in sosta a Piazza d'Armi. L’individuo, un italiano del 1971 era stato trovato dai poliziotti in prossimità delle auto già da lui stesso danneggiate.

Sottoposto a perquisizione personale e dell’automobile, veniva trovato in possesso di una pinza trincia-cavi in acciaio, nonché di due autoradio da poco rimosse dalle autovetture lì presenti e riconosciute dai legittimi proprietari, intanto giunti sul posto. All’udienza di convalida il Giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

