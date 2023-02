Ancona, si schianta contromano sul Viale per un malore alla guida: gravissimo un 74enne

ANCONA- Paura pochi minuti fa (24 febbraio) ad Ancona in pieno Viale della Vittoria per un anziano che, colto da un malore, ha imboccato contromano la carreggiata che dal Monumento porta in centro e si è schiantato contro un albero.

La corsa all'ospedale

Il 74enne anconetano, alla guida di una vecchia Bmw, avrebbe avuto un attacco cardiaco alla guida: è stato portato in gravissime condizioni e privo di sensi a Torrette. Sul posto, 118, Croce Rossa e polizia locale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO