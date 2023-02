Persona investita sui binari: treni fermi nelle Marche. Cancellazioni e ritardi fino a due ore

PORTO SAN GIORGIO - Traffico ferroviario in tilt nel sud delle Marche per l'investimento di una persona sui binari questa mattina, alle prima luci dell'alba. È accaduto pcoco prima delle 6 di oggi tra le stazioni di Porto San Giorgio e Pedaso, al momento la circolazione è ferma in attesa dell'autorità giudiziaria. Per la persona travolta, nei pressi di Marina Palmense, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'incidente sta avendo gravi rispercussioni sul traffico ferroviario

Cancellazioni e ritardi

La circolazione è in graduale ripresa dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti.

I treni Alta Velocità e InterCity che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Pedaso e Civitanova.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da San Benedetto del Tronto ad Ancona.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino ad Ancona, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8806 che ne attende l'arrivo.

