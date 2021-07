Cittadino tunisino trovato dalle volanti della Polizia con l'hashish

ANCONA - Ieri sera durante l'attività di istituto, i poliziotti delle Volanti, dopo aver controllato il parco Pacifico Ricci, largo Sarnano e altre zone limitrofe al fine di contrastare l'attività minuta di spaccio di sostanze stupefacenti, a Largo Curiel hanno identificato un cittadino di origini tunisine che si aggirava con fare sospetto e alla vista della Volante aveva cercato di dileguarsi.

Dopo gli accertamenti di rito, lo straniero, classe'74 , veniva denunciato ai sensi dell'art. 73 c.5 per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. Oltre la denuncia, il cittadino tunisino è stato , dopo gli accertamenti da parte dell'Ufficio Immigrazione, accompagnato al CPR di Milano per inosservanza sulle norme dell'immigrazione.



