Ancona, contachilometri truccati per vendere auto usate: cinque arresti per almeno cento truffe

Cinque arresti per truffa nella vendita di auto usate mediante la tecnica della riduzione del chilometraggio. I carabinieri di Ancona hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, 4 rumeni (in carcere) e un italiano (arresti domiciliari), ritenute responsabili a vario titolo di truffa aggravata continuata. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura, ha consentito di accertare più di 100 truffe in diverse regioni italiane consistenti nella compravendita di auto usate alle quali erano state fraudolentemente scalati i reali chilometri.

