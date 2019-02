Condivide un articolo su Mia Martini: gli arrivano minacce di morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Condivide sul suo profilo Facebook un articolo riguardante le presunte malelingue di Patty Pravo sul conto di Mia Martini e viene travolto da minacce di morte. È quanto accaduto tra mercoledì e giovedì a Roberto Ricci, storico parrucchiere di via Trieste noto, oltre che per i suoi tagli, per essere l’autore di libri horror. A prenderlo di mira, attraverso messaggi privati via messenger, sarebbero stati due utenti del fan club dell’ex ragazza del Piper. Uno recitava: «Se ti prendo fuori, ti spacco la faccia». L’altro: «Devi crepare tra mille sofferenze».