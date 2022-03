Ultimo e Vasco Rossi, show allo stadio Del Conero: bus navetta e pacchetti per turisti

ANCONA - I grandi eventi tornano in città. Doppio appuntamento a giugno allo stadio Del Conero con i concerti di Ultimo (17 giugno) e Vasco Rossi (26 giugno). Il Comune mette in moto la macchina organizzativa e si pensa a pacchetti turistici per un’offerta integrata che vada oltre al semplice pernottamento in occasione degli spettacoli.

A facilitare le attività delle produzioni dei big c’è l’ufficio Grandi Eventi del Comune di Ancona, sotto l’egida dell’assessorato alla cultura. Ma per far sì che tutte le operazioni vengano gestite al meglio è stato costituito un team di quattro assessori che, oltre all’assessore Paolo Marasca (cultura), vede in prima linea anche i colleghi Stefano Foresi (sicurezza), Ida Simonella (trasporti) e Andrea Guidotti (sport).

Lo staff

Ieri mattina si è tenuta la prima riunione operativa della squadra a cui hanno partecipato anche i tecnici comunali interessati, la Polizia Municipale, il consorzio Ancona per lo Sport e le agenzie incaricate per l’organizzazione dei concerti. Un lavoro che parte da lontano e che mira a «far sì che la riuscita sia delle migliori e che anche altri artisti facciano tappa in città» spiega Marasca.

Sul fronte dei servizi il primo nodo è quello dei collegamenti con lo stadio. Il piano organizzativo prevede l’utilizzo dei bus navetta per il trasporto dalla stazione ferroviaria allo stadio. «Dobbiamo capire quante ne servono - continua Marasca - e se le metteranno a disposizione gli sponsor o gli organizzatori». Per quanto riguarda la capienza, invece, è molto probabile che la Commissione provinciale per il pubblico spettacolo rilasci l’agibilità per 30mila presenze. Dunque un’occasione ghiotta per sfruttare il pubblico dei concerti in termini di permanenza turistica. «Infatti stiamo prevedendo delle attività contemporanee alla Mole Vanvitelliana - prosegue l’assessore alla cultura - dove cercheremo anche di coinvolgere gli artisti».

Il ritorno

Dopo due anni di quasi paralisi dei concerti si torna ad una routine che lascia ben sperare. Ma soprattutto quest’estate sarà quella del grande ritorno di Vasco Rossi al Del Conero. Dopo un’assenza di ben 11 anni, il Blasco è pronto ad infiammare nuovamente il pubblico di Ancona. Tanto per rendere l’idea dell’indotto generato da spettacoli di tale portata: solitamente lo staff che ruota attorno al concerto di Vasco, tra tecnici e figure di vario tipo, ha bisogno di almeno due alberghi. E considerato che per la data del 26 giugno sono previsti 7 giorni di lavoro (dal 21 al 28) è facile intuire che in un momento come questo i grandi eventi siano una manna dal cielo. Lo stesso vale per il concerto di Ultimo (17 giugno) con lo staff e la produzione che si fermeranno per altri 7 giorni (dal 12 al 19). «Già nel 2019 Ancona stava tornando ad essere un punto di riferimento per i grandi concerti - riprende Marasca - ora stiamo riprendendo questo cammino grazie anche alla presenza sul territorio di una costola di Live Nation (agenzia di Vasco Rossi, ndr) rappresentata da Eric Bagnarelli».

