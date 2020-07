Commercio in lutto, oggi l’ultimo saluto a Freddi per oltre mezzo secolo il presidente dei tabaccai

ANCONA - Aveva sempre la battuta pronta e il sorriso stampato sulla bocca. Era un personaggio dinamico, uno spirito positivo. A chi gli domandava l’età, lui rispondeva con ironia: «Sono nato ad Ancona il 12 maggio di un certo anno». Di anni ne aveva 91, ma non li dimostrava affatto. Era una forza della natura e un esempio per tutti Alessandro Freddi, storico tabaccaio anconetano. Si è spento ieri all’alba nella sua abitazione, circondato dall’affetto di una famiglia che amava e che era la sua vita. Subito dopo venivano il lavoro e il sindacato, a cui ha dedicato 52 anni: per oltre mezzo secolo, infatti, è stato presidente provinciale della Fit, la Federazione Italiana Tabaccai, a cui aveva aderito nel 1967 come capogruppo di Ancona.

Nel sindacato ha ricoperto tutte le mansioni: delegato di zona, consigliere e presidente fino al 2019, ma era stato anche componente della Giunta nazionale fino a poco tempo fa., personaggio stimato e ammirato dai colleghi. «La Federazione e i tabaccai sono la mia seconda famiglia - ricordava sempre -. Se tornassi indietro, rifarei tutto perché questi anni insieme sono stati meravigliosi». Freddi, classe 1929, aprì la prima tabaccheria in via Veneto negli anni ’50 per poi trasferirsi più di recente in via Ruggeri, aiutato dalla suocera Elena, dalla cognata Marisa e dall’adorata moglie Mirta, scomparsa due anni fa.

A portare avanti l’attività di famiglia ora c’è la nipote Laura che lo ricorda con commozione: «Era un uomo carismatico, solare, metteva positività a tutti. La sua vita erano la famiglia, il lavoro e il sindacato, tant’è che ha collaborato attivamente con la Confcommercio e con la Camera di Commercio. Nonno era profondamente legato alla sua famiglia, come noi a lui». Freddi è sempre stato in forma, ma negli ultimi mesi l’età avanzata e i postumi di un’operazione alla schiena hanno minato la sua salute. Lascia la figlia Tiziana, il genero Nicola e le nipoti Laura e Silvia. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.

