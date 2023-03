ANCONA Identificato e denunciato dalla polizia l’uomo che, armato di sampietrino, aveva aggredito il titolare di un mini market di piazza Ugo Bassi ad Ancona. Si tratta di un 37enne ghanese, irregolare sul territorio italiano. Deve rispondere di lesioni personali aggravate, nei confronti dell’egiziano, e del reato in materia di immigrazione, essendo clandestino. La questura ha già avviato le pratiche per l’espulsione.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Colpito alla testa con una pietra nel negozio dove lavora, la Polizia riconosce e ferma l'autore dell'aggressione



I fatti

L’africano è stato raggiunto ieri dalla notifica della doppia denuncia, dopo le dimissioni dall’ospedale di Torrette, dove era stato portato dalle Volanti dopo essere stato disarmato mercoledì pomeriggio a piazzale Loreto. Poco prima, in un momento di follia, l’uomo era entrato nel mini market gestito dall’egiziano. Senza motivo, si era scagliato contro di lui, prendendolo a sassate in testa, per poi fuggire. Nessun tentativo di rapina. Un’aggressione, apparentemente, priva di movente. Il ghanese aveva ferito l’egiziano con un sampietrino, raccolto nel cantiere dove il Comune sta realizzando una nuova corsia per i bus, nell’area del terminal di piazza Ugo Bassi. Il titolare del mini market aveva subito lanciato l’allarme. Prima di essere trasportato al pronto soccorso, aveva fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore. Che, pochi minuti dopo, è stato trovato dalle Volanti a piazzale Loreto. Molti passanti, nel frattempo, avevano lanciato segnalazioni al 112, spaventate dalla presenza del ghanese armato di sampietrino che si aggirava in maniche corte. L’uomo era in forte stato di agitazione e appena vista la polizia ha lasciato cadere a terra la pietra. È sembrato essere poco collaborativo e ha chiesto agli agenti di essere accompagnato in ospedale perchè sentiva molto freddo. Si è osì proceduto, con l’intervento del 118, al trasporto al pronto soccorso. Ieri, dopo le dimissioni, è stato raggiunto di nuovo dalla polizia per la notifica della doppia denuncia.