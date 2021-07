ANCONA - Un elenco sempre più lungo: anche oggi, nel tardo pomeriggio incidente tra uno scooter ed un'auto. E' successo a Collemarino in via Largo da Vinci con un ragazzo di 25 anni alla guida dello scooter portato a causa di un politrauma all'ospedale di Torrette grazie all'intervento della Croce Gialla. Sul posto per la viabilità e i rilievi di legge una pattuglia della polizia municipale.

