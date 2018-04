Clandestino libico si getta dal traghetto: assiderato tra le onde del mare gelato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un clandestino libico è stato salvato da Capitaneria di porto e ormeggiatori del porto e dall'intervento sanitario 118 e Croce Gialla di Ancona dopo che si è tuffato in mare tra le onde gelide prima che il traghetto proveniente dalla Grecia su cui si era nascosto attraccasse al porto di Ancona. L'uomo, che non è in pericolo di vita, ha un apparente età di 20-25 anni. L'uomo è stato notato da una imbarcazione degli ormeggiatori del porto che lo hanno issato a bordo e allertato Capitaneria e soccorsi. Trasferito in banchina, l'uomo ha trovato ad attenderlo gli operatori della Croce Gialla. Era in ipotermia e con un forte trauma cranico. E' stato trasferito a Torrette. Sul caso indaga la polizia di frontiera.