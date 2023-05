ANCONA - E anche la terza asta è andata deserta. Sembra non vedere più la luce il futuro del Supercinema Coppi di corso Carlo Alberto, la mega sala ormai chiusa dal 2008 dopo essere stata un punto di riferimento per le generazioni di appassionati della settima arte. Non sono pervenute offerte alla gara indetta per accaparrarsi l’immobile da quasi 900 metri quadrati. Si partiva da un base di 325mila euro con il rilancio minimo stabilito a 5mila euro.

L’offerta

Ma nessuno se l’è sentita di presentare un’offerta. E uno degli immobili simboli del Piano rischia di cadere nell’oblio e nel degrado. La prima volta che si tentò di vendere la sala era il 16 marzo del 2022. La base d’asta era di 450mila euro; il passaggio successivo, il 17 gennaio di quest’anno, quando si è scesi a 382.500 euro. Ora, con la terza asta andata deserta, il prezzo diminuirà ancora.

Il buco nero

È dal 2008 che il Coppi è praticamente un buco nero, lontanissimo dai tempi memorabili della prima nazionale della Stanza del Figlio di Nanni Moretti e del concerto di Uto Ughi, il celebre violinista che rimase sorpreso dall’acustica del cinema, fatto di un’unica sala per 550 posti a sedere. Dopo la chiusura aveva preso quota il progetto che prevedeva la realizzazione di 26 appartamenti, di cui due da 110 metri quadrati. Prima delle recenti amministrative che hanno visto salire a Palazzo Daniele Silvetti, il centrodestra cittadino aveva avanzato un’ambiziosa idea: fare dell’ormai ex cinema uno studentato per gli universitari, da sempre alla ricerca di spazi adeguati. Chissà che con la prossima asta il progetto non possa essere messo nella lista delle “cose da fare” della nuova amministrazione comunale.