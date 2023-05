SANT’IPPOLITO - All’ospedale di Torrette di Ancona è stata amputata la gamba sinistra al 22enne di Sant’Ippolito vittima dell’incidente sul lavoro alla Solari Metalli a Schieppe di Orciano nel Comune di Terre Roveresche.

Venerdì scorso, alle 14.30, era rimasto ferito agli arti inferiori da schegge di materiale ferroso dopo lo scoppio di una bombola che stava trasportando con l’utilizzo di un escavatore dotato di pinza. Due gli interventi chirurgici dopo il ricovero in ospedale dove il 22enne era stato trasferito in eliambulanza atterrata alle 15 di venerdì nei pressi dell’opificio.

Dalle poche indiscrezioni che erano trapelate si era capito che la gamba martoriata era quella che avrebbe destato le preoccupazioni maggiori. Con il passare delle ore alle rassicurazioni che l’operaio non era in pericolo di vita facevano seguito indicazioni preoccupanti: il ferito era in rianimazione in coma farmacologico. La situazione è andata via via precipitando.

«Una notizia drammatica che mai avremmo voluto sentire» commenta sconsolato il sindaco di Sant’Ippolito Marco Marchetti, che è rimasto sempre vicino alla famiglia dello sfortunato ragazzo. In ogni angolo di Sant’Ippolito e non solo l’auspicio generale era che il ragazzo, benvoluto e amato da tutti, si fosse ripreso al meglio anche per la sua giovane età.

Purtroppo la dinamica dell’incidente si era rivelata particolarmente cruenta. Era esplosa una gombola di Gpl. Il giovane operaio aveva perso anche molto sangue. Da una prima sommaria ricostruzione si era appreso che tutto era successo durante la lavorazione di taglio di lastre di ferro, operazione alla quale ha fatto seguito lo smaltimento di alcune bombole di Gpl e ossigeno oltre ad alcuni estintori. Il ragazzo non era certo alle prese con quella manovra per la prima volta.