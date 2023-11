Ancona, chiama la polizia per farsi liberare l'appartamento ma gli agenti scoprono la truffa: denunciato un 60enne

ANCONA Aveva richiesto più volte l'intervento della Polizia lamentando che alcuni cittadini di origine extracomunitara si erano intrufolati nel suo appartamento, nel quartiere Archi di Ancona. Dalle indagini, invece, era emerso che addirittura l'appartamento era stato affitato dal proprietario senza alcun contratto e la sua intenzione sarebbe stata quella, attraverso gli agenti, di liberare l'appartamento.

La denuncia

In questo senso, è scattata la denuncia per un italiano di 60 anni che dovrà rispondere di procurato allarme e di affitto in nero (presunta quota di 400 euro a posto letto) a quattro affittuari violando i vari obblighi. Inoltre è stato sanzionato con una multa di 1200 euro.