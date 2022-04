«Dacci scarpe e cellulare o ti facciamo fuori»: blitz del branco in un negozio, il 20enne reagisce e scatta la zuffa. Poi la fuga su un'Audi

ANCONA - Il brivido delle minacce. «Dacci scarpe e cellulare, sennò ti facciamo fuori». Poi il gelo della rapina tentata nel negozio, sotto gli occhi dei commessi: il branco ha provato a strappargli di mano lo smartphone, senza riuscirci. Quindi il manipolo di bulli si è dato alla fuga a bordo di un’Audi A1 nera. Un blitz choc, quello compiuto ieri pomeriggio attorno alle 16 all’interno del centro commerciale Conero.



Il ventenne, insieme a un amico, si stava provando un paio di sneakers quando all’improvviso nel negozio ha fatto irruzione un poker di giovani, alcuni d’origine africana a giudicare dal colore della pelle. Uno di loro gli si è avvicinato per sussurrargli minacce all’orecchio: «Appena esci da qui ti prendo le scarpe e il telefono: fa’ come ti dico sennò ti faccio fuori». Non avrebbe mostrato armi, ma le sole parole sono state raggelanti. Il ventenne ha fatto finta di nulla, continuando ad osservare le sneakers che intendeva acquistare. Ma a un certo punto, un altro dei bulli si è fatto avanti e, approfittando di un attimo di distrazione della vittima che nel frattempo aveva appoggiato il cellulare su una panca, ha provato a strapparglielo di mano. In un attimo si è scatenato il caos nel negozio, sotto gli occhi dei commessi e di altri clienti, in un sabato pomeriggio piuttosto affollato allo shopping center della Baraccola.



È scoppiata una zuffa che ha coinvolto la vittima, il suo amico e i quattro bulli. Sono volati spintoni, accuse, minacce. Poi il gruppo di teppisti si è dato alla fuga, vedendo arrivare la security, mentre i responsabili del negozio davano l’allarme al 112. Sono stati visti scappare a bordo di un’Audi A1 nera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brecce Bianche, ma la caccia al branco, che ha coinvolto anche la polizia, fino a ieri sera non aveva dato esito positivo, anche se poi la stessa Audi è stata vista tornare attorno alle 18,30 nel parcheggio del centro commerciale, le cui telecamere potrebbero rivelarsi utili per risalire ai bulli.

