Cade nello stradello vicino alla piscina del Passetto: difficile soccorso per un uomo di 45 anni con un arto fratturato

ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine questa mattina intorno alle 11 dalla Croce Gialla nei pressi della piscina del Passetto vicino allo stradello dove un cittadino marocchino di 45 anni è caduto e non riuscendo a riprendersi causa una probabile frattura dell'artop inferiore ha chiesto il soccorso. Sul posto la Croce Gialla e l'automedica che hanno faticato non poco per raggiungerlo per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA